В Украине хотят создать центры поддержки гражданского населения в условиях войны

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий подготовило проект правительственного постановления об образовании центров поддержки гражданского населения в условиях вооруженного конфликта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Документ, разработанный министерством, стал предметом обсуждения на межведомственном совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук. Отмечается, что участники мероприятия подчеркнули важность создания действенного механизма реагирования на актуальные запросы граждан.

Документ был разработан во исполнение Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года. Сейчас он находится на согласовании в центральных органах исполнительной власти.

"Потребность в комплексном решении тех или иных проблем ВПЛ, ветеранов и пострадавших от войны растет. Так что такие центры при ОВА будут играть ключевую роль во взаимодействии и координации между органами исполнительной власти, общественными и волонтерскими организациями", - отмечают в министерстве.

Напомним, что в апреле, анонсируя создание при ОВА консультативно-координационных центров по поддержке населения, в Минреинтеграции также сообщали об идее создать советы ВПЛ как органы самоорганизации внутренних переселенцев. Отметим, что правительство тогда создало координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ, который возглавила Верещук.