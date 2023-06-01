Кабмін затвердив порядок евакуації та повернення до місць проживання дітей без батьків

Кабінет міністрів затвердив порядок тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до різних закладів на цілодобове перебування, та їх повернення за місцем постійного проживання чи перебування, а в разі виїзду за межі України - повернення в Україну.

Про це повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство з реінтеграції окупованих територій, що було розробником проекту відповідної постанови. Кабмін також доручив обласним адміністраціям вже вжити заходів до евакуації дітей відповідно до нового порядку.

Зазначається, що повернення статусних дітей (у разі виїзду їх за межі України – повернення їх на Батьківщину) відбуватиметься відповідно до чіткого плану, який розроблятиметься на підставі форми, затвердженої спільним наказом Міністерства соціальної політики, Мінреінтеграції та Міністерства внутрішніх справ.

Для кожного факту повернення буде складено індивідуальний план зі строками та відповідальними виконавцями. Також за результатами вивчення питання про повернення складатиметься акт про відповідність будівлі закладу усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми. Згаданий план та акт будуть обов’язковими складовими при ухваленні рішення про повернення.

Крім того, рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Національною соціальною сервісною службою. Усі ж спірні питання, які виникатимуть у зв’язку з евакуацією або поверненням в Україну дітей, будуть вирішуватися на засіданнях Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

В свою чергу, уряд також визначив механізм повернення за місцем постійного проживання дитини, яка після запровадження воєнного стану виїхала з України разом з опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьками-вихователями (чи одним із них) або патронатним вихователем. Відповідні зміни внесено до порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, повʼязаної із захистом прав дитини.

Кабмін врегулював і питання влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які були тимчасово евакуйовані з відповідних закладів за межі України, у прийомні сімʼї, дитячі будинки сімейного типу та повернення таких дітей в Україну.

Також врегульовано питання усиновлення таких дітей громадянами України, які проживають в Україні, та усиновлення в одну сімʼю братів і сестер, які були розʼєднані під час тимчасової евакуації одного з них за межі України. Крім цього, Кабмін дозволив іноземцям, які перебувають у шлюбі з громадянами України, усиновити дитину свого подружжя під час воєнного стану.

Передбачено й взяття дітей на облік з усиновлення у випадках, коли служба у справах дітей не здійснює своїх повноважень або не має доступу до Єдиного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і про сімʼї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів тощо.

Відповідні зміни внесено до порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, повʼязаної із захистом прав дитини; до положення про прийомну сімʼю; положення про дитячий будинок сімейного типу; а також до порядку діяльності з усиновлення та нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей.

Окрім цього, уряд розширив права на отримання статусу дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, з території Донецької та Луганської областей до території всієї України для отримання безкоштовного харчування, а у майбутньому і для можливості отримати компенсації від РФ. Такі зміни внесено до порядку надання дитини зазначеного статусу.