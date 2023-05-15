В Україні батьки зможуть одночасно оформлювати закордонні паспорти дітям до 14 років

З 15 травня 2023 року окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки або законні представники зможуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років.

Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України

За одне відвідування один із батьків може одночасно оформити:

ID-картку та паспорт для виїзду за кордон собі;

ID-картку та закордонний паспорт для себе, а також закордонний паспорт своїй дитині до 14 років.

Для особи, яка не досягла 14-річного віку або особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, це можуть зробити батьки (в тому числі усиновлювачі), а також опікуни, піклувальники або інші законні представники.

Для цього потрібно подати заяву та відповідні документи до підрозділу ДМС, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в ЦНАП.

"Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова", – уточнили в уряді.

Зауважимо, що в Україні вже майже рік діє експериментальний проект, реалізований Державною міграційною службою, щодо одночасного оформлення, обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

Нагадаємо також, що за кордоном підрозділи українського паспортного сервісу ДП "Документ" працюють у Польщі, Словаччині, Чехії, Іспанії та Туреччині. Нещодавно підрозділ ДП "Документ" також з’явився у Берліні. Там сервіс поки що працює в тестовому режимі.