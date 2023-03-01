Український паспортний сервіс доступний у чотирьох країнах: які послуги надають

Підрозділи українського паспортного сервісу ДП "Документ" працюють у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині. Громадяни України можуть подати там заявки на оформлення паспортних документів.

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Про це повідомили на офіційному сайті Мінреінтеграції.

У згаданих країнах українці можуть:

оформити ID-картку або закордонний паспорт (зокрема замість втраченого або викраденого);

обміняти ID-картку чи закордонний паспорт - якщо закінчився термін дії, змінилася інформація чи документ став непридатним до використання;



обміняти паспорт старого зразка на ID-картку;



одночасно оформити закордонний паспорт й ID-картку;



обміняти водійське посвідчення.

Подати заявку на оформлення документів можна як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Сервіси працюють з понеділка по суботу включно - з 9:00 до 18:00. Сплатити за послугу можна на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати.

Нагадаємо, 30 грудня у польському Ґданську відкрився четвертий стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Інші підрозділи ДП "Документ" розташовані у Варшаві, Кракові та Вроцлаві.