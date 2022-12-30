У Польщі відкрили ще один центр оформлення документів

У польському місті Ґданськ в п'ятницю, 30 грудня, відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, громадяни України можуть звернутись за послугами:

Одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки

Оформлення закордонного паспорта

Оформлення ID-картки

Обміну водійського посвідчення

Страхування

Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".

"Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00", — уточнили в МВС.

Наразі у Польщі відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

Зокерма, у Варшаві центр ДП "Документ", де можна обміняти українське посвідчення водія, працює за адресою 02-222, Єрусалимська алея, 179, ТРЦ "Blue City" також.

Крім того, мобільні пункти для видачі документів громадянам України через деякий час запрацюють у Чехії, Німеччині та Туреччині.