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У Польщі відкрили ще один центр оформлення документів
У польському місті Ґданськ в п'ятницю, 30 грудня, відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, громадяни України можуть звернутись за послугами:
- Одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
- Оформлення закордонного паспорта
- Оформлення ID-картки
- Обміну водійського посвідчення
- Страхування
Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".
"Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00", — уточнили в МВС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Наразі у Польщі відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.
Зокерма, у Варшаві центр ДП "Документ", де можна обміняти українське посвідчення водія, працює за адресою 02-222, Єрусалимська алея, 179, ТРЦ "Blue City" також.
Крім того, мобільні пункти для видачі документів громадянам України через деякий час запрацюють у Чехії, Німеччині та Туреччині.