Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Суспільство
Дата публікації

У Польщі відкрили ще один центр оформлення документів

У Польщі відкрили ще один центр оформлення документів

У польському місті Ґданськ в п'ятницю, 30 грудня, відкрився ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс". Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

У новому центрі, розташованому за адресою: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, громадяни України можуть звернутись за послугами:

  • Одночасного оформлення закордонного паспорта та ID-картки
  • Оформлення закордонного паспорта
  • Оформлення ID-картки
  • Обміну водійського посвідчення
  • Страхування

Прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".

"Оплата здійснюється безпосередньо на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати при собі лише смартфон та реквізити банківської картки. Графік роботи з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00", — уточнили в МВС.

Наразі у Польщі відкрито 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

Зокерма, у Варшаві центр ДП "Документ", де можна обміняти українське посвідчення водія, працює за адресою 02-222, Єрусалимська алея, 179, ТРЦ "Blue City" також.

Крім того, мобільні пункти для видачі документів громадянам України через деякий час запрацюють у Чехії, Німеччині та Туреччині.

Автор:
Віта Молодан