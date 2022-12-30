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Категория
Общество
Дата публикации

В Польше открыли еще один центр оформления документов

В Польше открыли еще один центр оформления документов

В польском городе Гданьск в пятницу, 30 декабря, открылся еще один стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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В новом центре, расположенном по адресу: Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, граждане Украины могут обратиться за услугами:

  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • оформление загранпаспорта;
  • оформление ID-карты;
  • обмена водительского удостоверения;
  • страхование.

Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке "живой очереди".

"Оплата производится непосредственно на месте - с помощью сервиса онлайн-оплаты услуг. Для этого необходимо иметь при себе только смартфон и реквизиты банковской карты. График работы с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00", - уточнили в МВД.

В настоящее время в Польше открыто 4 обособленных подразделения ГП "Документ": в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

В частности, в Варшаве центр ГП "Документ", где можно обменять украинское водительское удостоверение, работает по адресу 02-222, Иерусалимская аллея, 179, ТРЦ "Blue City" также.

Кроме того, мобильные пункты для выдачи документов гражданам Украины через некоторое время заработают в Чехии, Германии и Турции.

Автор:
Вита Молодан