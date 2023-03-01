ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украинский паспортный сервис доступен в четырех странах: какие услуги предоставляют

Украинский паспортный сервис доступен в четырех странах: какие услуги предоставляют

Подразделения украинского паспортного сервиса ГП "Документ" работают в Польше, Словакии, Чехии и Турции. Граждане Украины могут подать заявки на оформление паспортных документов.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщили на официальном сайте Минреинтеграции.

В упомянутых странах украинцы могут:

  • оформить ID-карту или загранпаспорт (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обменять ID-карту или загранпаспорт - если истек срок действия, изменилась информация или документ оказался непригодным к использованию;
  • обменять паспорт старого образца на ID-карту;
  • одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту;
  • обменять водительское удостоверение.

Подать заявку на оформление документов можно как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Сервисы работают с понедельника по субботу включительно – с 9:00 до 18:00. Оплатить услугу можно на месте – с помощью сервиса онлайн-оплаты.

Напомним, 30 декабря в польском Гданьске открылся четвертый стационарный центр обслуживания граждан "Паспортный сервис". Другие подразделения ГП "Документ" расположены в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.