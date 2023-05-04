Російську мову слід "вилучити" з українських паспортів, — мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що необхідно паспорт громадянина України старого зразка має відповідати нормам мовного закону. Тому Верховна Рада має внести відповідні зміни до законодавства, аби "видалити" російську мову з документа.

Про це Кремінь повідомив 4 травня під час брифінгу в Media Center Ukraine.

В паспорті старого зразка відомості про громадянина України записані двома мовами – українською та російською. Омбудсмен рекомендуватиме Раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України, щоб виключити це положення.

"Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону, – наголосив мовний омбудсмен.

Він пояснив, що в Україні паралельно існують два бланки паспортів – біометричні та старого зразка. В останньому інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані як українською так і російською мовами.

"Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми", —підкреслив він.

Водночас він не уточнив, як в разі внесення змін до законодавства бути власникам паспортів, де деякі відомості будуть продубльовано російською.

Нагадаємо, від початку 2023 року на адресу секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1212 звернень громадян щодо порушень мовного закону. Рекордсменом в цьому став Київ та область. Омбудсмен тоді наводив приклад з Державним податковим університетом в Ірпені, де, попри прохання студентів, викладачка відмовилася вести пари з філософії українською.