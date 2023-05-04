Русский язык следует "изъять" из украинских паспортов, — языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что паспорт гражданина Украины старого образца должен соответствовать нормам языкового закона. Поэтому Верховная Рада должна внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы “удалить” русский язык из документа.

Об этом Кремень сообщил 4 мая во время брифинга в Media Center Ukraine.

В паспорте старого образца сведения о гражданине Украины записаны на двух языках – украинском и русском. Омбудсмен рекомендует Раде внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, чтобы исключить это положение.

"Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Он пояснил, что в Украине параллельно существуют два бланка паспорта – биометрические и старого образца. В последнем информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записана как на украинском, так и на русском языках.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", - подчеркнул он.

В то же время он не уточнил, как в случае внесения изменений в законодательство быть владельцем паспортов, где некоторые сведения будут продублированы на русском.

Напомним, с начала 2023 года в адрес секретариата уполномоченного по защите государственного языка поступило 1212 обращений граждан по поводу нарушений языкового закона. Рекордсменом стал Киев и область. Омбудсмен тогда приводил пример с Государственным налоговым университетом в Ирпене, где, несмотря на просьбы студентов, преподавательница отказалась вести пары по философии на украинском языке.