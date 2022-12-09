В знак солидарности 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале в мире резко возросло количество людей, начавших учить украинский язык. Показатель достиг пика в конце марта и остается стабильным по сей день (на конец 2022 года).

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Об этом сообщила электронная платформа изучения языка Duolingo, ссылаясь на собственные данные.

Отмечается, что самым большим трендом 2022 стал глобальный всплеск людей, которые изучают украинский язык. После 24 февраля 1,3 миллиона человек по всему миру начали изучать государственный язык Украины в знак солидарности.

Украинский язык начали изучать в странах, географически расположенных вдали от конфликта, в частности в Аргентине, Японии и Вьетнаме. Кроме того, за шесть месяцев после вторжения количество изучающих украинский язык выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом в Германии, на 1615% — в Польше и на 1515% — в Чехии.

В Германии в рейтинге самых популярных языков для изучения на платформе украинский поднялся с 36-го в 2021 году на 15-е место в 2022 году, в Великобритании — с 37-го на 17-е, в США — с 36-го на 22-е.

Напомним, именно в Украине государственный язык также становится более употребительным. Так, в 2020 году в социальных сетях на государственном языке публиковали только каждое шестое сообщение (16%). По последним оценкам, по состоянию на июль 2022-го ситуация изменилась следующим образом: 37% сообщений на украинском языке против 63% на русском.

Кроме того, украинцы стали чаще слушать песни украинских исполнителей на родном языке, а еще включать музыку в дороге, чтобы поднять настроение и отвлечься от плохих новостей.

Источник фото: ua.depositphotos.com