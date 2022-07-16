За два года количество постов на украинском в соцсетях выросло с 16% до 37%

В Украине в 2020 году в социальных сетях на государственном языке публиковали только каждый шестой пост (16%). По состоянию на июль 2022-го ситуация изменилась следующим образом: 37% постов на украинском языке против 63% на русском.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра контент-анализа, проведенного в период с 5 июня по 5 июля 2022 г. в соцсетях Instagram, Facebook и Twitter.

37% — процент украиноязычных постов среди частных и коммерческих аккаунтов. Однако среди аккаунтов физлиц доля постов на украинском языке (45%) выросла даже больше, чем среди сообществ и групп по интересам.

В Facebook, Twitter и Instagram после 24 февраля доля украиноязычного контента резко выросла, однако в TouTuBe и TikTok такая тенденция не зафиксирована. В Youtube доля контента на украинском языке составляет всего 5%.

"Это связано с алгоритмами монетизации, которые побуждают пользователей работать на более широкую русскоязычную аудиторию. Количество материалов на украинском в Youtube за два года возросло только в пределах погрешности - на 2%", - объясняют аналитики.

Исследователи отмечают, что, по сравнению с 2020 годом, наблюдается заметная украинизация пользователей западных областей Украины, хотя в таких регионах русский язык продолжает доминировать в социальных сетях.

После Крыма и Донбасса наиболее активно русский язык используют в Одесской области, где только каждый четвертый пост в социальных сетях пишется на украинском языке.

Напомним, с 16 июля начали действовать новые нормы "языкового" закона, согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и украиноязычный интерфейс. За исполнением закона будет следить языковой обмудсмен.