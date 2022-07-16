Украина просит Twitter и YouTube удалить контент с роспропагандой, но компании игнорируют запросы

Новое исследование европейского Центра дезинформации подтверждает, что многие из этих запросов остаются без внимания, сообщения с нарративами кремля и учетные записи их авторов активны в соцсетях.

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Так, в отчете установлено, что более 70% публикаций, обозначенных как антиукраинские на YouTube и Twitter, оставались доступными по состоянию на конец июня, в то время как более 90% аккаунтов, ответственных за такие публикации, оставались активными. Об этом передает The Washington Post.

Украинские власти и некоммерческие партнеры отслеживают и обозначают публикации, использующие унизительные или дегуманные термины в адрес украинцев в качестве способа оправдания войны.

"Украинские официальные лица, обозначившие тысячи твитов, видео на YouTube и других публикаций в социальных сетях как российскую пропаганду или антиукраинский язык ненависти, говорят, что компании стали менее отзывчивыми к запросам удалить такой контент", - пишет издание.

Отмечается, что в первые месяцы полномасштабной российской агрессии технологические компании США были очень заинтересованными помочь. Теперь они избегают разговоров на этот счет. А YouTube (Google) не отвечает на электронные письма почти два месяца.

Напомним, что компания Twitter подала в суд на Илона Маска.