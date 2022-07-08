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Сделка Илона Маска по покупке Twitter оказалась под угрозой срыва
Сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, поскольку его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети.
Об этом сообщает Washington Рost.
Как отмечает издание, команда Маска прекратила участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов.
По словам одного из источников, переговоры с инвесторами в последние недели остыли, поскольку аналитики Илона Маска выразили сомнения в массиве данных, проданных корпоративным клиентам из Twitter.Подписывайтесь на наш YouTube канал
У команды Илона Маска недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса. Теперь, когда команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке, ожидается, что она примет потенциально решительные меры.
Если Маск откажется от сделки, это может спровоцировать масштабную судебную тяжбу.
Согласно условиям сделки, Маск должен заплатить 1 миллиард долларов, чтобы разорвать сделку, но эксперты по правовым вопросам заявили, что Twitter может попытаться заставить Маска совершить покупку, если причина его отказа не связана с фундаментальным бизнесом компании.
Несмотря на слова миллиардера о возможности приобретения соцсети по более низкой цене, действующие владельцы Twitter заявили, что не намерены делать "скидку".
В свою очередь, Twitter планирует выполнить требования Маска о данных.
Напомним,ранее Илон Маск заявил о приостановке сделки по покупке соцсети до получения реальной статистики по фейковым аккаунтам.
Отметим, для миллиардера Илона Маска Twitter — дорогостоящее приобретение. Поэтому он решил продать часть своих акций выбранной группе покупателей ради финансирования сделки.