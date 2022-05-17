Илон Маск планирует продать акции SpaceX, чтобы купить Twitter, — NYP

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск может продать свои акции SpaceX выбранной группе покупателей ради финансирования сделки по покупке Twitter. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, для миллиардера Twitter — дорогостоящее приобретение. Поэтому Маск решил продать часть своих акций SpaceX. Согласно федеральным документам, по состоянию на август миллиардер владел 44% акций SpaceX.

По информации NYP, Маск собирается запросить 70 долларов за акцию SpaceX — на 25 процентов больше, чем при предыдущей продаже.

Напомним, ранее мультимиллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Заключительный раунд переговоров прошел 25 апреля. Сумма сделки составила 44 миллиарда долларов. Однако вскоре бизнесмен сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter до получения от соцсети реальной статистики по фейковым аккаунтам.