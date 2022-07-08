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Угода Ілона Маска з покупки Twitter опинилася під загрозою зриву
Угода Ілона Маска про покупку Twitter знаходиться під загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі.
Про це повідомляє Washington Рост.
Як зазначає видання, команда Маска припинила участь у деяких дискусіях щодо фінансування угоди на 44 мільярди доларів.
За словами одного з джерел, переговори з інвесторами в останні тижні охолонули, оскільки аналітики Ілона Маска висловили сумніви щодо масиву даних, проданих корпоративним клієнтам з Twitter.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У команди Ілона Маска недостатньо інформації, щоб оцінити перспективи Twitter як бізнесу. Тепер, коли команда Маска дійшла висновку, що дані Twitter про спам-акаунти не піддаються перевірці, очікується, що вона вживе потенційно рішучих заходів.
Якщо Маск відмовиться від угоди, це може спровокувати масштабний судовий позов.
Згідно з умовами угоди, Маск має заплатити 1 мільярд доларів, щоб розірвати угоду, але експерти з правових питань заявили, що Twitter може спробувати змусити Маска здійснити покупку, якщо причина відмови не пов'язана з фундаментальним бізнесом компанії.
Незважаючи на слова мільярдера про можливість придбання соцмережі за нижчою ціною, власники Twitter заявили, що не мають наміру робити "знижку".
У свою чергу Twitter планує виконати вимоги Маска про дані.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив про призупинення операції з купівлі соцмережі до отримання реальної статистики з фейкових акаунтів.
Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter — дороге придбання. Тому він вирішив продати частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.