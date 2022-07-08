Угода Ілона Маска з покупки Twitter опинилася під загрозою зриву

Угода Ілона Маска про покупку Twitter знаходиться під загрозою, оскільки його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Washington Рост.

Як зазначає видання, команда Маска припинила участь у деяких дискусіях щодо фінансування угоди на 44 мільярди доларів.

За словами одного з джерел, переговори з інвесторами в останні тижні охолонули, оскільки аналітики Ілона Маска висловили сумніви щодо масиву даних, проданих корпоративним клієнтам з Twitter.

У команди Ілона Маска недостатньо інформації, щоб оцінити перспективи Twitter як бізнесу. Тепер, коли команда Маска дійшла висновку, що дані Twitter про спам-акаунти не піддаються перевірці, очікується, що вона вживе потенційно рішучих заходів.

Якщо Маск відмовиться від угоди, це може спровокувати масштабний судовий позов.

Згідно з умовами угоди, Маск має заплатити 1 мільярд доларів, щоб розірвати угоду, але експерти з правових питань заявили, що Twitter може спробувати змусити Маска здійснити покупку, якщо причина відмови не пов'язана з фундаментальним бізнесом компанії.

Незважаючи на слова мільярдера про можливість придбання соцмережі за нижчою ціною, власники Twitter заявили, що не мають наміру робити "знижку".

У свою чергу Twitter планує виконати вимоги Маска про дані.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявив про призупинення операції з купівлі соцмережі до отримання реальної статистики з фейкових акаунтів.

Зазначимо, для мільярдера Ілона Маска Twitter — дороге придбання. Тому він вирішив продати частину своїх акцій обраній групі покупців заради фінансування угоди.