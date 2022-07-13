Компания Twitter подала в суд на Илона Маска

Правление компании Twitter подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера Илона Маска, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку по покупке социальной сети. Об этом сообщает CNN.

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Юристы Twitter заявили, что они стремятся предотвратить дальнейшие нарушения соглашения и "принудить Маска к завершению слияния после выполнения нескольких условий".

"В апреле 2022 года Илон Маск заключил обязывающее соглашение о слиянии с Twitter, пообещав приложить все усилия для заключения сделки. Теперь, менее чем через три месяца, Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что подписанная им сделка больше не служит его личным интересам", — сказано в иске.

Миллиардер прокомментировал решение компании на своем аккаунте в соцсети Twitter: "О, ирония судьбы, лол".

Отметим, для миллиардера Илона Маска Twitter стал дорогостоящем приобретением. Поэтому он продавад часть своих акций выбранной группе покупателей ради финансирования сделки.

25 апреля Маска сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о приостановке сделки по покупке соцсети. Это миллиардер объяснил тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".