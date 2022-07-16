Україна просить Twitter та YouTube видалити контент із роспропагандою, але компанії ігнорують запити

Нове дослідження європейського Центру дезінформації підтверджує, що багато з цих запитів залишаються поза увагою, повідомлення з наративами кремля та облікові записи їхніх авторів активні у соцмережах.

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Так, у звіті встановлено, що понад 70% публікацій, позначених як антиукраїнські на YouTube та Twitter, залишалися доступними станом на кінець червня, тоді як понад 90% облікових записів, відповідальних за такі публікації, залишалися активними. Про це повідомляє The Washington Post.

Українська влада та некомерційні партнери відстежують та означають публікації, які використовують принизливі чи дегуманні терміни на адресу українців як спосіб виправдання війни.

"Українські офіційні особи, які позначили тисячі твітів, відео на YouTube та інших публікацій у соціальних мережах як російську пропаганду чи антиукраїнську мову ненависті, кажуть, що компанії стали менш чуйними до запитів видалити такий контент", - пише видання.

В перші місяці повномасштабної російської агресії технологічні компанії США були дуже зацікавленими допомогти. Тепер вони уникають розмов із цього приводу. А YouTube (Google) не відповідає на електронні листи майже два місяці.

Нагадаємо, що компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска.