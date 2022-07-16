За два роки кількість дописів українською в соцмережах зросла з 16% до 37%

В Україні в 2020 році в соціальних мережах державною мовою публікували лише кожен шостий допис (16%). Станом на липень 2022-го ситуація змінилась таким чином: 37% дописів українською мовою проти 63% російською.

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Про це свідчать результати дослідження Центру контент-аналізу, проведеного в період з 5 червня по 5 липня 2022 року в соцмережах Instagram, Facebook та Twitter.

37% — це відсоток україномовних дописів серед приватних та комерційних акаунтів. Однак з-поміж акаунтів фізосіб частка дописів українською мовою (45%) зросла навіть більше, ніж серед спільнот та груп по інтересах.

В Facebook, Twitter та Instagram після 24 лютого частка україномовного контенту різко виросла, однак в TouTuBe та TikTok такої тенденції не зафіксовано. В Youtube частка контенту українською мовою складає лише 5%.

"Це пов’язано з алгоритмами монетизації, які спонукають користувачів працювати на ширшу російськомовну аудиторію. Кількість матеріалів українською в Youtube за два роки зросла лише в межах похибки – на 2%", — пояснюють аналітики.

Дослідники зазначають, що порівняно з 2020 роком спостерігається помітна українізація користувачів західних областей України, хоча в таких регіонах російська мова продовжує домінувати в соціальних мережах.

Після Криму та Донбасу найбільш активно російську мову використовують в Одеській области, де лише кожен четвертий допис у соціальних мережах пишеться українською мовою.

Нагадаємо, з 16 липня почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс. За виконанням закону слідкуватиме мовний обмудсмен.