16 июля начали действовать новые нормы "языкового" закона: что изменилось

С 16 июля начали действовать новые нормы "языкового" закона, согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и украиноязычный интерфейс.

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Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Так, 16 июля 2022 года вступает в силу ряд новых норм Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Закон был принят в апреле 2019 года, а вступил в силу три года назад - 16 июля 2019 года.

"Подавляющее большинство сфер обязано использовать украинский. В частности, государственный язык обязателен в рекламе, медицине и на транспорте, в делопроизводстве, документообороте и отчетности, образовании и науке, технической и проектной документации, обслуживании, культуре и т.д.", - отметил Тарас. Кремень.

Части 2 и 6 статьи 27 Закона, начинающие действовать с 16 июля 2022 года, регламентируют использование украинского языка в Интернете и в интерфейсах компьютерных программ товаров.

О каких конкретных изменениях идет речь?

Теперь любой товар, на котором установлена компьютерная программа – автомобиль или стиральная машинка – должен быть "локализован" для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, это электронный экран или панель управления с обычными кнопками.

Под пользовательским интерфейсом языковой закон подразумевает всю отображаемую информацию, с которой непосредственно взаимодействует пользователь при использовании компьютерной программы и содержащая текст на любом языке. Украинский интерфейс по объему и содержанию должен содержать не меньше информации, чем иноязычные версии.

Несоблюдение этого требования означает реализацию товара ненадлежащего качества.

Также с 16 июля все интернет-ресурсы, используемые в качестве интернет-представительств субъектов, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей в Украине по умолчанию.

Важно отметить, что под понятием "интернет-представительство" подразумеваются не только вебсайты, но и страницы в соцсетях, ютуб-, вайбер-, телеграмм-каналы, информационные боты, мобильные приложения и т.д. То есть речь идет о любых публичных интернет-ресурсах, связанных с субъектами, указанными в Законе.

В значительной степени требования по языку в интернете для многих субъектов уже давно реализуются, но с 16 июля они становятся четкими и носят всеобъемлющий характер.

За исполнением закона будет следить языковой обмудсмен. Размер штрафа за нарушение нормы составляет от 3400 до 8500 гривен, если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будут налагаться штрафы от 8500 до 11 900 гривен.