9 из 10 украинцев стали чаще слушать украиноязычные песни – исследование

Украинцы стали чаще слушать песни украинских исполнителей на родном языке, а еще включать музыку в дороге, чтобы поднять настроение и отвлечься от плохих новостей.

BlaBlaCar исследовал, как изменились предпочтения и привычки украинцев в музыке за последние 9 месяцев.

Так, более 75% опрошенных отмечают, что часто включают музыку для поднятия настроения. При этом более 40% украинцев включают музыку, чтобы отвлечься от плохих новостей или успокоиться.

По результатам исследования BlaBlaCar, подавляющая часть украинцев слушает музыку в дороге– об этом заявило 83% респондентов. При этом 62% отмечают, что слушают музыку постоянно.

Среди сервисов для прослушивания музыки наиболее популярен Youtube music – им пользуются 47% опрошенных. Вторым по популярности является Spotify (18%), а за ним Apple Music – его выбирают 15% пользователей.

При этом более 35% не используют никаких сервисов и скачивают музыку на телефон. Cервисом для поиска музыки Shazam пользуется 15% опрошенных пользователей.

Среди самых любимых исполнителей и групп отмечают Скрябин, Океан Эльзы, Бумбокс, Без Ограничений. Также украинцы стали чаще слушать начинающих украинских исполнителей, среди них наиболее популярная – KOLA.

Самая популярная песня – In The Shadows Of Ukraine – Kalush Orchestra & The Rasmus.

Отмечается, что исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. Происходило с 18 ноября по 2 декабря 2022 среди пользователей BlaBlaCar в Украине. В нем приняли участие 13 тысяч респондентов.

СПРАВКА:

BlaBlaCar — крупнейшая в мире платформа для поездок, основанная на сообществе людей, которая объединяет более 120 млн человек в 22 странах мира.

