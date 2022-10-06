В Украине с 7 октября в маршрутках водителям запретят включать музыку

Нормы Закона Украины 2310-IX о запрете акустического насилия на пассажирском транспорте вступают в силу 7 октября 2022 года. С этого дня водителям в общественном транспорте будет запрещено воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

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Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 19 июня, Президент подписал документ 5 июля.

Закон также запрещает воспроизводить музыку в салоне такси без согласия всех пассажиров. Нормы документа распространяются как на городской транспорт, так и на пригородные, междугородные и международные маршруты. При этом разрешается транслировать звук музыки или фильмов на индивидуальные наушники пассажиров.

Отметим, что нормы закона также распространяются на пассажиров: водитель имеет право вывести людей, которые включали музыку (фильмы и т.п.) в салоне.

Кроме того, этим же законом с 7 октября запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов. Также запрещается проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители, являющиеся гражданами государства-агрессора. Исключение касается только певцов, публично осуждающих агрессию против Украины.

Инфографика: "Простір свободи" - рух добровольців

Источник фото: ua.depositphotos.com