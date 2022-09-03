Кличко поддержал использование банковских карт для оплаты проезда в городском транспорте

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает возможность оплаты банковской картой проезда в общественном транспорте столицы. Об этом говорится в ответе на соответствующую петицию гражданки Александры Шейко.

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В ней градоначальник сообщает, что порядок функционирования автоматизированной системы учета оплаты проезда в гортранспорте Киева предусматривает, что банковская карта "является одной из форм носителя электронного билета", дающего право на проезд.

"Технические средства АСОП, которые на сегодняшний день установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия "Киевпастранс", технически готовы к приему оплаты проезда банковскими карточками", - заявил мэр.

Он отметил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты проезда в транспорте банковской картой, как и другими носителями электронного билета, возложен на единого оператора АСОП - коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр".

"В рамках реализации функционала, который позволит использовать банковскую карту в АСОП, сообщаем о поддержке электронной петиции и дальнейшей реализации поднятого в электронной петиции вопроса", - говорится в ответе Кличко.

Напомним также, что в январе Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о законодательном внедрении в Украине электронных билетов в качестве основания для перевозки пассажиров. Однако пока в целом он так и не принят.