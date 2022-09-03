Кличко підтримав використання банківських карток для оплати проїзду в міському транспорті

Мер Києва Віталій Кличко підтримує запровадження можливісті оплачувати банківською картою проїзд у громадському транспорті столиці. Про це йдеться у його відповіді на відповідну петицію громадянки Олександри Шейко.

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У ній градоначальник повідомляє, що порядок функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському транспорті Києва передбачає, що банківська картка "є однією із форм носія електронного квитка", який дає право на проїзд.

"Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", - заявив мер.

Він зазначив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати проїзду на транспорті банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на єдиного оператор АСОП - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

"У рамках реалізації фунціоналу, що дозволить використовувати банківську картку в АСОП, повідомляємо про підтримку електронної петиції та подальшу реалізацію порушеного в електронній петиції питання", - йдеться у відповіді Кличко.

Нагадаємо також, що у січні Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про законодавче запровадження в Україні електронних квитків як підстави для перевезення пасажирів. Але наразі в цілому його так і не прийнято.