Громадський транспорт у Києві продовжить зупинятися під час повітряної тривоги, а зупинки обладнають інформацією про найближчі укриття

Рада оборони міста Києва розглянула петицію щодо скасування зупинки громадського транспорту під час повітряної тривоги, але не змінила своє попереднє рішення.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що Департамент муніципальної безпеки КМДА та КП «Київпастранс» отримали доручення обладнати зупинки наземного громадського транспорту інформацією про найближчі укриття.

Міська влада вкотре закликала пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

"Після відбою повітряної тривоги можна продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно", - зазначили в КМДА.

Зазначимо, на сайті Київської міської ради набрала необхідну кількість електронних підписів петиція щодо скасування рішення про зупинку роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що таке нововведення запрацювало у столиці з 1 серпня. Міська влада при цьому зазначала, що рішення було ухвалено за рекомендаціями Держслужби з надзвичайних ситуацій.

При цьому заявлялося, що після завершення тривоги водії ще 10 хвилин мають чекати на пасажирів, які хочуть повернутися для продовження поїздки, а самі пасажири зможуть при цьому не платити за проїзд навіть якщо поїдуть не цим, а наступним трамваєм, тролейбусом чи автобусом.