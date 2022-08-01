Влада Києва пояснила, чи треба заново платити за проїзд у транспорті після відбою тривоги

Пасажири комунального наземного транспорту Києва не повинні будуть сплачувати за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги, яка, згідно нового правила, має призводити до зупинки руху.

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Як йдеться у повідомленні столичної адміністрації, трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, а автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

"Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - йдеться у повідомленні.

Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги, а приватних перевізників - дотримуватися правил безпеки під час тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.

Нагадаємо, що таке нововведення було зроблене для наземного транспорту Києва з 1 серпня. Метрополітен же, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу. Наразі це ділянка "Дніпро" - "Лісова", а також Південний міст.