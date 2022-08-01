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Влада Києва пояснила, чи треба заново платити за проїзд у транспорті після відбою тривоги
Пасажири комунального наземного транспорту Києва не повинні будуть сплачувати за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги, яка, згідно нового правила, має призводити до зупинки руху.
Як йдеться у повідомленні столичної адміністрації, трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, а автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".
Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.
"Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міська влада закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги, а приватних перевізників - дотримуватися правил безпеки під час тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.
Нагадаємо, що таке нововведення було зроблене для наземного транспорту Києва з 1 серпня. Метрополітен же, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу. Наразі це ділянка "Дніпро" - "Лісова", а також Південний міст.