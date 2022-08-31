Общественный транспорт в Киеве продолжит останавливаться во время воздушной тревоги, а остановки оборудуют информацией о ближайших укрытиях

Совет обороны Киева рассмотрел петицию об отмене остановки общественного транспорта во время воздушной тревоги, но не изменил свое предыдущее решение.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Департамент муниципальной безопасности КГГА и КП "Киевпасстранс" получили поручение оборудовать остановки наземного общественного транспорта информацией о ближайших укрытиях.

Городские власти призвали пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги.

"После отбоя воздушной тревоги можно продолжить движение в том же транспортном средстве или воспользоваться следующим. Повторно оплачивать проезд в коммунальном транспорте после отбоя тревоги не нужно", - отметили в КГГА.

Отметим, на сайте Киевского городского совета набрала необходимое количество электронных подписей петиция об отмене решения об остановке работы общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Напомним, что такое нововведение заработало в столице с 1 августа. Городские власти при этом отмечали, что решение было принято по рекомендациям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом заявлялось, что после завершения тревоги водители еще 10 минут должны ждать пассажиров, которые хотят вернуться для продолжения поездки, а сами пассажиры смогут при этом не платить за проезд даже если поедут не по этому, а по следующему трамваем, троллейбусу или автобусу.