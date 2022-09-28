Табло со временем ожидания транспорта частично заработали в Киеве, - активисты

"Киевпасстранс" частично возобновил работу информационных табло, которые с мая не работали и которые, несмотря на жалобы киевлян, предприятие не хотело восстанавливать. Об этом сообщают в общественной инициативе "Пассажиры Киева".

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В ответ по просьбе киевлян КП "Киевпасстранс" присылал объяснение, что "в условиях войны табло было отключено и их техническое состояние неизвестно".

"Корректная работа информационных табло будет возобновлена после отмены распоряжения военной администрации города об отключении табло", - отвечал и.о. главного инженера КП "Киевпасстранс" Олега Савицкого.

Впоследствии активисты направили письмо председателю Киевской городской военно-гражданской администрации генералу Николаю Жирнову. Через 2 недели после этого "Киевпасстранс" начал включать табло.

Они уже работают на Борщаговской линии скоростного трамвая и на некоторых остановках троллейбусов.

Транспорт в столице можно отслеживать в Киев Цифровой, Easy Way, а Google Карты подсказывают время прибытия транспорта.

Отметим, что в Киеве могут быть введены возможности оплачивать банковской картой проезд в общественном транспорте. Такую инициативу поддержал мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты проезда на транспорте банковской картой, как и другими носителями электронного билета, возложен на единого оператора АСОП - коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр".