В Одессе запустили самый длинный трамвайный маршрут в Европе

В Одессе запустили самый длинный пассажирский трамвайный маршрут в Европе “Север-Юг”. Его протяженность составляет 29 километров. Маршрут соединит между собой крупнейшие спальные микрорайоны города.

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Об этом сообщает Одесский городской совет.

"Долгожданный магистральный маршрут "Север-Юг" запущен! Это самый длинный пассажирский трамвайный маршрут в Европе. Его протяженность составляет 29 километров, и он объединил два района Одессы - Киевский и Суворовский", - говорится в сообщении.

Обновленный маршрут будут обслуживать 40 вагонов. Это позволит обеспечить интервал движения 5-6 минут. Чтобы проехать маршрут от начала до конца нужно два часа, а стоимость проезда составляет 8 гривен.

"Открытию этого маршрута предшествовала большая работа, продолжавшаяся почти пять лет. Капитальный ремонт Новощипного ряда, реконструкция Тираспольской площади и улицы Преображенской, капитальный ремонт трамвайных путей на Древней площади и прочее. Несмотря ни на что, работа в Одессе продолжается. Украина живет, Одесса живет. Мы победим!" – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, в метрополитене Киева сократили интервал движения поездов. В пиковые часы интервал движения будет составлять 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут.