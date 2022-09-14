В Одесі запустили найдовший трамвайний маршрут у Європі

В Одесі запустили найдовший пасажирський трамвайний маршрут в Європі "Північ-Південь. Його протяжність складає 29 кілометрів. Маршрут з'єднає між собою найбільші спальні мікрорайони міста.

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Про це повідомляє Одеська міська рада.

"Довгоочікуваний магістральний маршрут "Північ-Південь" запущено! Це - найдовший пасажирський трамвайний маршрут в Європі. Його протяжність складає 29 кілометрів, і він об’єднав два райони Одеси - Київський та Суворовський", - йдеться у повідомленні.

Оновлений маршрут обслуговуватимуть 40 вагонів. Це дозволить забезпечити інтервал руху 5-6 хвилин. Щоб проїхати маршрут від початку до кінця, потрібно дві години, а вартість проїзду становить 8 гривень.

"Відкриттю цього маршруту передувала велика робота, що тривала майже п’ять років. Капітальний ремонт Новощіпного ряду, реконструкція Тираспольскої площі та вулиці Преображенської, капітальний ремонт трамвайних колій на Старосінній площі та інше. Незважаючи ні на що, робота в Одесі продовжується. Україна живе, Одеса живе. Ми переможемо!" -, сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, у метрополітені Києва скоротили інтервал руху поїздів. У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.