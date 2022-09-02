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В київському метро скоротять інтервал руху поїздів
У метрополітені Києва з 5 вересня скоротять інтервал руху поїздів, повідомила 2 вересня Київська міська державна адміністрація (КМДА)
У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин. Докладно з графіком руху поїздів та режимом роботи станцій пожна ознайомитися на сайті метрополітену.
Нагадаємо, з 28 липня в метро відновили роботу вестибюлі двох станцій метрополітену, а саме: вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".
Під час повітряних тривог вхід до метро вільний, тобто не потрібно платити за проїзд.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:
- при вході в метрополітен як укриття обов’язково мати документ-посвідчення особи;
- прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;
- уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.
В той же час водії наземного громадського транспорту з 1 серпня зупиняються на час повітряної тривоги.