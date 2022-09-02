В київському метро скоротять інтервал руху поїздів

У метрополітені Києва з 5 вересня скоротять інтервал руху поїздів, повідомила 2 вересня Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин. Докладно з графіком руху поїздів та режимом роботи станцій пожна ознайомитися на сайті метрополітену.

Нагадаємо, з 28 липня в метро відновили роботу вестибюлі двох станцій метрополітену, а саме: вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".

Під час повітряних тривог вхід до метро вільний, тобто не потрібно платити за проїзд.

Правила проходу на станцію, як укриття, в комендантську годину (із 23:00 до 05:00) під час повітряної тривоги:

при вході в метрополітен як укриття обов’язково мати документ-посвідчення особи;

прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей;

уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну.

В той же час водії наземного громадського транспорту з 1 серпня зупиняються на час повітряної тривоги.