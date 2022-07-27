У Києві 28 липня відновлять роботу вестибюлі станції метро "Академмістечко" та "Дарниця"

У Києві 28 липня відновлять роботу вестибюлі двох станцій метрополітену, а саме: вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що станції метро "Академмістечко" та "Дарниця" перейдуть у повноцінний графік роботи. Також у повному обсязі функціонують станції "Видубичі", "Лісова" та "Почайна".

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

"З 23:00 до 05:00, коли триває комендантська година, під час повітряної тривоги прохід на станції для укриття забезпечують правоохоронці. Контакт поліції розміщено біля входу. Також для виклику чергового можна скористатися дзвоником біля вхідних дверей. Уночі працює той же вестибюль, що й у денну зміну", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, при вході в метрополітен як укриття, обов’язково треба мати документ-посвідчення особи.

Нагадаємо, у столиці 10 липня відновили роботу тролейбусні маршрути № 6, 18, 25, 28, 32 та 33. Водночас рух тролейбусних маршрутів 6К та 32Д припиняє свою роботу.