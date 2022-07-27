В Киеве 28 июля возобновят работу вестибюля станции метро "Академгородок" и "Дарница"

В Киеве 28 июля возобновят работу вестибюля двух станций метрополитена, а именно: вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".

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Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что станции метро "Академгородок" и "Дарница" перейдут в полноценный график работы. Также в полном объеме функционируют станции "Выдубичи", "Лесная" и "Почайна".

В КГГА напомнили, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается, а подземные станции как укрытие работают круглосуточно.

"С 23:00 до 05:00, когда длится комендантский час, во время воздушной тревоги проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену", - говорится в сообщении.

В частности, при входе в метрополитен как укрытие, обязательно нужно иметь документ-удостоверение личности.

Напомним, в столице 10 июля возобновили работу троллейбусные маршруты № 6, 18, 25, 28, 32 и 33. В то же время движение троллейбусных маршрутов 6К и 32Д прекращает свою работу.