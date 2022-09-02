В киевском метро сократят интервал движения поездов

В метрополитене Киева с 5 сентября сократят интервал движения поездов, сообщила 2 сентября Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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В пиковые часы интервал движения будет составлять 3-4 минуты, в межпиковые – 6 минут. Подробно с графиком движения поездов и режимом работы станций можно ознакомиться на сайте метрополитена.

Напомним, с 28 июля в метро возобновили работу вестибюля двух станций метрополитена, а именно: вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".

Во время воздушных тревог вход в метро свободный, то есть не нужно платить за проезд.

Правила прохода на станцию, как укрытие, в комендантский час (с 23:00 до 05:00) во время воздушной тревоги:

при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

Вместе с тем водители наземного общественного транспорта с 1 августа останавливаются на время воздушной тревоги.