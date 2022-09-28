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Табло з часом очікування транспорту частково запрацювали в Києві, - активісти
"Київпастранс" частково відновив роботу інформаційних табло, які з травня не працювали і які попри скарги киян підприємство не хотіло відновлювати. Про це повідомляють в громадській ініціативі "Пасажири Києва".
У відповідь на прохання киян КП "Київпастранс" надсилав пояснення, що "в умовах війни табло було відключено і їхній технічний стан невідомий".
"Коректна робота інформаційних табло буде відновлена після відміни розпорядження військової адміністрації міста про відключення табло", — відповідав в.о. головного інженера КП "Київпастранс" Олега Савицького.
Згодом активісти надіслали листа голові Київської міської військово-цивільної адміністрації генерал Миколі Жирнову. Через 2 тижні після цього "Київпастранс" почав вмикати табло.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вони вже працюють на Борщагівській лінії швидкісного трамваю та деяких зупинках тролейбусів.
Транспорт в столиці також можна відслідковувати в Київ Цифровий, Easy Way, а Google Карти підказують час прибуття транспорту.
Зазначимо, що в Києві можуть запровадити можливісті оплачувати банківською картою проїзд у громадському транспорті. Таку ініціативу підтримав мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати проїзду на транспорті банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на єдиного оператор АСОП - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр".