В Україні з 7 жовтня в маршрутках водіям заборонять вмикати музику

Норми Закону України 2310-IX про заборону акустичного насильства на пасажирському транспорті набувають чинності з 7 жовтня 2022 року. З цього дня водіям в громадському транспорті буде заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

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Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 19 червня, Президент підписав документ 5 липня.

Закон також забороняє відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів. Норми документу поширюються як на міський транспорт, так і на приміські, міжміські, міжнародні маршрути. При цьому дозволяється транслювати звук музики чи фільмів на індивідуальні навушники пасажирів.

Зазначимо, що норми закону також поширюються на пасажирів: водій має право висадити людей, які вмикали музику (фільми тощо) в салоні.

Крім того, цим же законом з 7 жовтня заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Також забороняється проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора. Виключення стосується лише співаків, які публічно засуджують агресію проти України.

Інфографіка: "Простір свободи" - рух добровольців

Джерело фото: ua.depositphotos.com