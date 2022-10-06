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В Україні з 7 жовтня в маршрутках водіям заборонять вмикати музику
Норми Закону України 2310-IX про заборону акустичного насильства на пасажирському транспорті набувають чинності з 7 жовтня 2022 року. З цього дня водіям в громадському транспорті буде заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 19 червня, Президент підписав документ 5 липня.
Закон також забороняє відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів. Норми документу поширюються як на міський транспорт, так і на приміські, міжміські, міжнародні маршрути. При цьому дозволяється транслювати звук музики чи фільмів на індивідуальні навушники пасажирів.
Зазначимо, що норми закону також поширюються на пасажирів: водій має право висадити людей, які вмикали музику (фільми тощо) в салоні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, цим же законом з 7 жовтня заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків. Також забороняється проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора. Виключення стосується лише співаків, які публічно засуджують агресію проти України.
Джерело фото: ua.depositphotos.com