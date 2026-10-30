Дешевша пшениця не врятує: хліб в Україні може подорожчати

До кінця 2026 року хліб в Україні може подорожчати ще до 10%. Навіть зниження вартості пшениці та борошна не гарантує здешевлення готової продукції, оскільки основну частину її собівартості формують енергоносії, логістика, пальне та оплата праці.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення РБК-Україна.

Як пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, здешевлення пшениці на внутрішньому ринку та її переробки на борошно не обов'язково призводить до зниження цін на хліб у магазинах.

Економію на сировині виробникам доводиться витрачати на покриття інших витрат, зокрема на електроенергію, пальне, логістику та заробітні плати.

Додатковий тиск на собівартість створюють російські удари по енергетичній інфраструктурі. Через пошкодження енергооб'єктів виробники та переробники змушені переходити на дорожчі альтернативні джерела живлення.

Скільки зерна у собівартості хліба

За словами Марчука, частка зерна у собівартості хліба становить не більше 12%.

Якщо враховувати вже перероблену сировину — борошно, її частка не перевищує 30%. Решта витрат припадає передусім на енергетику, логістику та оплату праці.

Тому навіть за умови здешевлення окремих видів сировини загальні витрати виробників можуть продовжити зростати та підтримувати високі ціни на готову продукцію.

Нагадаємо, раніше Dilo писало, що через дорожчу логістику та виробничі витрати хліб може подорожчати на 5–10%. Основний тиск на ціни, за оцінками експертів, створюють не дефіцит зерна, а витрати на електроенергію, доставку, пакування та інші складові виробництва.