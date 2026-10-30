Более дешевая пшеница не спасет: хлеб в Украине может подорожать

До конца 2026 хлеб в Украине может подорожать еще до 10%. Даже снижение стоимости пшеницы и муки не гарантирует удешевление готовой продукции, поскольку основную часть ее себестоимости формируют энергоносители, логистика, горючее и оплата труда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение РБК-Украина.

Как пояснил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, удешевление пшеницы на внутреннем рынке и ее переработки в муку не обязательно приводит к снижению цен на хлеб в магазинах.

Экономию на сырье производителям приходится тратить на покрытие других расходов, в частности, на электроэнергию, горючее, логистику и заработные платы.

Дополнительное давление на себестоимость производят российские удары по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждений энергообъектов производители и переработчики вынуждены переходить на более дорогие альтернативные источники питания.

Сколько зерна в себестоимости хлеба

По словам Марчука, доля зерна в себестоимости хлеба составляет не больше 12%.

Если учитывать уже переработанное сырье — муку, то ее доля не превышает 30%. Остальные расходы приходится прежде всего на энергетику, логистику и оплату труда.

Поэтому даже при удешевлении отдельных видов сырья общие затраты производителей могут продолжить расти и поддерживать высокие цены на готовую продукцию.

Напомним, ранее Dilo писало, что из-за более дорогой логистики и производственных затрат хлеб может подорожать на 5–10%. Основное давление на цены, по оценкам экспертов, оказывают не дефицит зерна, а затраты на электроэнергию, доставку, упаковку и другие составляющие производства.