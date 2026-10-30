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На житлові ваучери для ветеранів із ТОТ у 2027 році уряд планує залучити 10,1 млрд грн

житло
Уряд планує розширити фінансування житлових ваучерів для ветеранів із ТОТ / Depositphotos

У наступному році уряд планує залучити 10,1 млрд грн на житлові ваучери для ветеранів із тимчасово окупованих територій. Цих коштів має вистачити приблизно на 5 тисяч родин, тоді як у черзі на фінансування перебувають понад 36 тисяч заявників.

Як пише Dilo, про це заявив Міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін.

За його словами, фінансування планують забезпечити коштом міжнародних партнерів, зокрема Банку розвитку Ради Європи, а також залишків коштів бюджетів тимчасово окупованих територій.

Скільки родин уже отримали житло

У 2026 році на компонент "Житло для ВПО з ТОТ" програми "єВідновлення" з державного бюджету спрямували 6,6 млрд грн. Увесь цей ресурс уже використали. Завдяки першому етапу фінансування житло придбали 3297 родин ветеранів-переселенців із тимчасово окупованих територій. Йдеться про учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, уряд домовився з Банком розвитку Ради Європи про залучення ще 4 млрд грн. Перші 2 млрд грн розраховують отримати до кінця 2026 року. Це дасть змогу підтримати близько тисячі родин.

"Наступного року плануємо залучити 10,1 млрд гривень міжнародної підтримки та бюджетних коштів, що допоможе близько 5 тисячам родин", – зазначив Віталій Безгін.

Скільки людей у черзі

За словами міністра, потреба у фінансуванні значно перевищує наявні ресурси. Наразі понад 36 тисяч заявників перебувають у черзі на отримання фінансування житлових ваучерів, а загалом погоджено понад 41 тисячу заявок.

Уряд також розраховує залучити додаткові кошти з державного бюджету, щоб охопити більшу кількість заявників.

Раніше повідомлялося, що Україна та Банк розвитку Ради Європи планують до кінця листопада підписати угоду на €80 млн для фінансування житлових ваучерів переселенцям із тимчасово окупованих територій.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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