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На жилые ваучеры для ветеранов из ВОТ в 2027 году правительство планирует привлечь 10,1 млрд грн

жилье
Правительство планирует расширить финансирование жилых ваучеров для ветеранов по ВТО / Depositphotos

В следующем году правительство планирует привлечь 10,1 млрд грн на жилые ваучеры для ветеранов с временно оккупированных территорий. Этих средств должно хватить примерно на 5 тысяч семей, в то время как в очереди на финансирование находятся более 36 тысяч заявителей.

Как пишет Dilo, об этом заявил Министр по делам общин, территорий и ВПЛ Виталий Безгин.

По его словам, финансирование планируют обеспечить на средства международных партнеров, в частности Банка развития Совета Европы, а также остатков средств бюджетов временно оккупированных территорий.

Сколько семей уже получили жилье

В 2026 году на компонент "Жилье для ВПЛ с ТОТ" программы "Восстановление" из государственного бюджета направили 6,6 млрд грн. Весь этот ресурс уже был использован. Благодаря первому этапу финансирования жилье приобрели 3297 семей ветеранов-переселенцев с временно оккупированных территорий. Речь идет об участниках боевых действий и людях с инвалидностью в результате войны.

Кроме того, правительство договорилось с Банком развития Совета Европы о привлечении еще 4 млрд грн. Первые 2 млрд грн рассчитывают получить до конца 2026 года. Это позволит поддержать около тысячи семей.

"В следующем году планируем привлечь 10,1 млрд гривен международной поддержки и бюджетных средств, что поможет около 5 тысяч семей", - отметил Виталий Безгин.

Сколько человек в очереди

По словам министра, потребность в финансировании значительно превышает имеющиеся ресурсы. В настоящее время более 36 тысяч заявителей находятся в очереди на получение финансирования жилищных ваучеров, а в целом согласовано более 41 тысяч заявок.

Правительство также рассчитывает привлечь дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы охватить большее количество заявителей.

Ранее сообщалось, что Украина и Банк развития Совета Европы планируют до конца ноября подписать соглашение на 80 млн евро для финансирования жилищных ваучеров переселенцам с временно оккупированных территорий.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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