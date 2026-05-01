Жилищные ваучеры на 2 млн грн: кто из переселенцев сможет получить помощь

В Украине стартует новый этап программы "Восстановления", в рамках которого ВПЛ с временно оккупированных территорий смогут забронировать жилые ваучеры на 2 млн грн через "Дію". Первыми помощь получат около 3300 семей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа жилья для переселенцев

"Сегодня открывается возможность заказать средства для ВПЛ с ТОТ по программе "єВідновлення". Воспользоваться услугой могут украинцы и украинки со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома", - написала Свириденко.

На этом этапе программы жилые ваучеры номиналом в 2 млн грн смогут получить около 3300 семей.

Подать заявку на бронирование средств можно через приложение "Дія". После подачи обращения оператор программы – " Укрпочта" – проверяет наличие финансирования. В случае подтверждения средств, заявитель в течение пяти дней получает уведомление об успешном бронировании.

Жилой ваучер позволяет приобрести квартиру или дом, инвестировать в строительство или использовать средства для погашения ипотеки.

После этого у граждан есть 60 дней, чтобы приобрести жилье – квартиру или дом, инвестировать в строительство или использовать средства в качестве первого взноса по ипотеке.

Очередь формируется автоматически – согласно дате и времени подачи заявки. Если средства не будут использованы в течение 60 дней, они возвращаются в систему и направляются следующим заявителям.

Жилищный ваучер действует в течение пяти лет и гарантирует финансирование приобретения жилья в пределах определенной суммы, предоставляя людям возможность обеспечить себя собственным жильем.

Напомним, Кабинет министров принял решение о дополнительном финансировании государственной программы "єВідновлення" на 2 млрд грн. Благодаря этому еще почти 20 тысяч украинских семей смогут получить компенсацию на ремонт жилья, поврежденного в результате российских атак.