Житлові ваучери на 2 млн грн: хто з переселенців зможе отримати допомогу

В Україні стартує новий етап програми “єВідновлення”, у межах якого ВПО з тимчасово окупованих територій зможуть забронювати житлові ваучери на 2 млн грн через “Дія”. Першими допомогу отримають близько 3300 родин.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма житла для переселенців

"Сьогодні відкривається можливість замовити кошти для ВПО з ТОТ за програмою "єВідновлення". Скористатися послугою можуть українці і українки зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які через російську агресію були змушені залишити свої домівки", - написала Свириденко.

На цьому етапі програми житлові ваучери номіналом 2 млн грн зможуть отримати близько 3300 родин.

Подати заявку на бронювання коштів можна через застосунок "Дія". Після подання звернення оператор програми - "Укрпошта" - перевіряє наявність фінансування. У разі підтвердження коштів заявник протягом п’яти днів отримує повідомлення про успішне бронювання.

Житловий ваучер дає змогу придбати квартиру чи будинок, інвестувати в будівництво або використати кошти для погашення іпотеки.

Заявники, які вже отримали позитивне рішення комісії, подають заявку на бронювання через "Дія". Після підтвердження фінансування Укрпошта протягом п’яти днів надсилає повідомлення про успішне бронювання.

Після цього у громадян є 60 днів, щоб придбати житло - квартиру чи будинок, інвестувати в будівництво або використати кошти як перший внесок за іпотекою.

Черга формується автоматично - відповідно до дати та часу подання заявки. Якщо кошти не будуть використані протягом 60 днів, вони повертаються в систему та спрямовуються наступним заявникам.

Житловий ваучер діє протягом п’яти років і гарантує фінансування придбання житла в межах визначеної суми, надаючи можливість людям забезпечити себе власним житлом.

Наголошується, що програма діє лише для тих заявників, чиї заявки вже були затверджені комісіями. У разі невикористання коштів у встановлений термін вони повертаються оператору та розподіляються серед наступних учасників черги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.