Українські дрони заходять у США: "Генерал Черешня" пройшов відбір Пентагону

Український виробник дронів "Генерал Черешня" пройшов до другого раунду американської програми Drone Dominance Program (DDP), яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit (DIU). Програма передбачає випробування, відбір і подальшу закупівлю недорогих ударних безпілотників для американських військових.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення співзасновника компанії Ярослава Гришина.

За його словами, українського виробника відібрали серед сотень компаній із різних країн світу.

"Ми увійшли до програми як український ТОП-1 за ефективністю уражень", — заявив Гришин.

Він також зазначив, що участь у програмі може стати важливим етапом майбутньої співпраці між Україною та США у сфері безпілотних технологій. За його словами, головною перевагою українських розробок є практичний бойовий досвід, отриманий під час війни.

Програма Drone Dominance має бюджет 1,1 млрд доларів і включає кілька етапів відбору та тестування малих ударних БПЛА для американської армії. За підсумками першого етапу Пентагон планував закупити близько 30 тисяч дронів у 11 компаній на суму приблизно 150 млн доларів.

Водночас переможцем першої фази став оптоволоконний безпілотник Shrike 10 Fiber від української компанії SkyFall, який отримав 99,3 бала зі 100. Ще один український виробник — Ukrainian Defence Drones — посів шосте місце з результатом 72,9 бала.

До 2027 року Пентагон планує закупити понад 200 тисяч безпілотників у межах цієї програми.

Зауважимо, Міністерство оборони США оголосило перелік із 25 постачальників, яких запросили до першого етапу оборонної програми Drone Dominance Program з закупівлі дронів для американської армії. Серед них українській виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" та компанія Ukrainian Defense Drones.

У 2025 році українська компанія “Генерал Черешня” оголосила про запуск у серійне виробництво дронів-перехоплювачів Bullet, призначених для виявлення та знищення ворожих безпілотників типу Shahed. Під час випробувань апарат розвивав швидкість до 309 км/год.