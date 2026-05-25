Украинские дроны заходят в США: "Генерал Черешня" прошел отбор Пентагона

Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" прошел во второй раунд американской программы Drone Dominance Program (DDP), которую реализует подразделение Пентагона Defense Innovation Unit (DIU). Программа предусматривает испытание, отбор и последующую закупку недорогих ударных беспилотников для американских военных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение соучредителя компании Ярослава Гришина.

По его словам, украинского производителя отобрали среди сотен компаний из разных стран мира.

"Мы вошли в программу как украинский ТОП-1 по эффективности поражений", - заявил Гришин.

Он также отметил, что участие в программе может стать важным этапом будущего сотрудничества между Украиной и США в сфере беспилотных технологий. По его словам, главным преимуществом украинских разработок является практический боевой опыт, полученный во время войны.

Программа Drone Dominance имеет бюджет 1,1 млрд долларов и включает в себя несколько этапов отбора и тестирования малых ударных БПЛА для американской армии. По итогам первого этапа Пентагон планировал закупить около 30 тысяч дронов у 11 компаний на сумму примерно 150 млн долларов.

В то же время победителем первой фазы стал оптоволоконный беспилотник Shrike 10 Fiber от украинской компании SkyFall, получивший 99,3 балла из 100. Еще один украинский производитель Ukrainian Defence Drones занял шестое место с результатом 72,9 балла.

К 2027 году Пентагон планирует закупить более 200 тысяч беспилотников в рамках этой программы.

Заметим, Министерство обороны США объявило перечень из 25 поставщиков, которых пригласили в первый этап оборонной программы Drone Dominance Program по закупке дронов для американской армии. Среди них украинский производитель FPV-дронов "Генерал Черешня" и компания Ukrainian Defense Drones.

В 2025 году украинская компания Генерал Черешня объявила о запуске в серийное производство дронов-перехватчиков Bullet, предназначенных для обнаружения и уничтожения вражеских беспилотников типа Shahed. В ходе испытаний аппарат развивал скорость до 309 км/ч.