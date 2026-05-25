Украинским производителям оружия упростят доступ к кредитам

Украинским производителям оружия упростят доступ к кредитам / Freepik

По инициативе Национального банка Украины 23 крупнейших банка страны подписали меморандум о расширении доступа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к финансированию. К документу присоединились учреждения, на которые приходится более 75% чистых активов банковской системы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Меморандум должен создать практический механизм для увеличения кредитования оборонного сектора и привлечения большего количества банков к финансированию производителей оружия, военной техники и предприятий, связанных с отраслью.

Документ предусматривает четыре модели участия банков: консорциумное или синдицированное финансирование крупных проектов, прямое кредитование производителей вооружения и военной техники, финансирование двойного назначения, а также поддержку малого и среднего бизнеса в ОПК по открытым контрактам.

Также банки планируют использовать более гибкий подход к обеспечению кредитов. В частности, речь идет о частичном отказе от жестких требований по залогу. В качестве обеспечения могут использоваться предмет финансирования, товары в обороте, имущественные права на дебиторскую задолженность, государственные и международные гарантии, страхование или поручительство владельцев бизнеса.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что финансирование оборонно-промышленного комплекса уже демонстрирует активный рост. По его словам, в 2025 году объем кредитов и гарантий, предоставленных отрасли, вырос более чем на 60 млрд. грн.

В Нацбанке отмечают, что реализация меморандума должна расширить круг банков, работающих с оборонным сектором, в том числе с участием учреждений с иностранным капиталом.

За год действия программы льготного кредитования украинские предприятия ОПК получили 80 кредитов на сумму около 5 млрд грн для поддержки и расширения производства.

Добавим, украинский банковский сектор продолжает удерживать стабильную прибыльность благодаря активному кредитованию. Именно кредитные операции остаются одним из главных драйверов доходов банков уже пять кварталов.

Автор:
Татьяна Гойденко