Коммерческое предложение: как меняется кредитование для бизнеса

Банки фиксируют рост спроса бизнеса на кредиты. При этом фокус смещается от льготных программ с государственной поддержкой к комбинированным решениям на рыночных условиях.

Кредитование бизнеса продолжает возобновляться. Важно, что спрос растет не только и не столько на льготные кредиты по таким программам, как "5-7-9", которая реализуется при участии государства, но и на ссуды по ставкам коммерческих банков.

По данным Национального банка, за 2025 год чистые гривневые корпоративные кредиты выросли на 20,6%. В частности, гривневые кредиты, выданные малому бизнесу, увеличились за год на 22,1%, а их доля в гривневом корпоративном кредитном портфеле банков превысила 60,2%.

Активнее всего пользуются банковскими кредитами торговля, АПК, пищевая промышленность, машиностроение, а также логистика и энергетика. Если смотреть на структуру кредитного бизнес-портфеля по срокам, то преобладают ссуды на срок от 1 до 5 лет — их доля составляет примерно 49%, доля краткосрочных кредитов на срок до 1 года — 38%, а доля долгих кредитов на срок от 5 лет — 13%. Хотя заемщики по-прежнему осторожны и, прежде всего, заинтересованы в финансировании текущих потребностей и ликвидности.

Однако банки отмечают постепенное возрастание спроса бизнеса на кредиты именно с инвестиционной составляющей. В частности, за 2025 год чистые гривневые ссуды со сроком погашения свыше 3 лет выросли на более чем 58%.

Как отмечает НБУ, такая тенденция связана с улучшением условий кредитования и снижением кредитных ставок, что стимулирует рост кредитования. В начале 2026 г. средние процентные ставки по гривневым кредитам бизнеса находились в диапазоне от 12% до 19% годовых. А с учетом того, что Нацбанк начал снижать учетную ставку, можно ожидать дальнейшего удешевления банковских займов.

Спрос на инвестиционные кредиты в 2025 году вырос. Сегодня бизнес не ожидает окончания полномасштабного вторжения, а инвестирует и развивается в текущих реалиях. Особенно высок спрос наблюдается в аграрном секторе, перерабатывающей промышленности, FMCG, энергетике, инфраструктуре, где реализуются проекты модернизации и расширения. При привлечении средств предприятия пользуются, в частности, государственными программами, например "5-7-9", где количество инвестиционных кредитов также растет. ПУМБ помогает бизнесу возобновлять производство, инвестировать и расширяться. Устойчивость и прогнозируемость финансовых решений обеспечиваются благодаря релевантной кредитной политике по стратегическим моделям развития бизнеса. Команды специалистов ПУМБ обладают сильной экспертизой в агро, энергетике, металлургии, логистике, ритейле, дистрибуции и машиностроении. Мы не просто кредитуем, мы понимаем бизнес модели клиентов, работаем прозрачно и строим долгосрочные партнерства, часто на десятки лет. И это напрямую сказывается на темпах роста кредитного портфеля: в 2025 году ПУМБ продемонстрировал самые высокие темпы на рынке – 37%. Сергей Черненко глава правления ПУМБ

Оборотный капитал и управление ликвидностью

Одним из наиболее востребованных банковских продуктов являются кредиты на пополнение оборотного капитала, обычно выдаваемые в виде кредитных линий. Особенность состоит в том, что заемщик может в рамках кредитного лимита использовать лишь часть суммы. Скажем, 1 млн. грн. при общем лимите в 10 млн. грн. При этом проценты начисляются только на использованную сумму, а не на весь лимит сразу, что удешевляет стоимость ссуды.

Срок кредитных линий составляет от 12 до 36 месяцев, максимальный объем (предел) – от 50-100 тыс. грн для мелких заемщиков (предпринимателей) до 50-100 млн грн для крупных компаний. Ставки колеблются от 15 до 23% годовых и существенно зависят от суммы, которую хочет получить заемщик, срока, на который заключается кредитный договор, и залога, который может предоставить клиент. Кстати, иногда кредитная ставка привязана к UIRD – индексу стоимости депозитов физлиц. В таком случае банк устанавливает ставку из двух компонентов: UIRD на 3 месяца (это примерно 13%) и маржи в пределах 3-7 в. п. Иногда есть комиссия за выдачу кредита на уровне 0,5-1% от суммы или фиксированная плата в размере 500-1000 грн.

В качестве залога банки принимают товары в обращение, недвижимость, оборудование и транспортные средства, средства на депозитных счетах клиента. Реже залог может быть дебиторская задолженность, а также поручительство и гарантии (например, со стороны владельцев бизнеса).

В 2025 году кредитный портфель банка вырос на 10,5 млрд грн, примерно треть этого прироста обеспечили инвестиционные кредиты разного уровня сложности. Это отражает нашу стратегию, чтобы быть надежным финансовым партнером для бизнеса и поддерживать долгосрочное развитие клиентов. Спрос на инвестиционное финансирование остается стабильно высоким. "Південний" сосредотачивается на проектах, создающих добавленную стоимость, повышающих эффективность бизнеса и помогающих компаниям выходить на новые внутренние и внешние рынки. Наиболее активно мы поддерживаем проекты в пищевой промышленности (модернизация, переработка, экспортная сертификация), агросекторе (техника, хранение, переработка, вертикальная интеграция), логистике и инфраструктуре (склады, терминалы), а также в промышленном развитии (капитальные инвестиции, автоматизация, энергоэффективность). Банк работает с проектным финансированием, CAPEX-кредитами и "зелеными" кредитами, предпочитая проекты, создающие рабочие места, имеют положительные денежные потоки и отвечают принципам экологической и социальной ответственности. Андрей Букин заместитель председателя правления банка "Південний"

Деньги на развитие и большие проекты

Инвестиционные кредиты банки предоставляют на разные цели, связанные с развитием бизнеса. Это может быть приобретение оборудования, реконструкция или строительство объектов, расширение производства, энергомодернизация и т.д. В отличие от кредитной линии, заемщик получает всю сумму средств по договору единовременно, а затем возвращает ее в течение оговоренного срока. Погашение может производиться равными платежами ежемесячно или с учетом сезонности бизнеса.

Ссуду можно взять по меньшей мере на 2-3 года, максимум - на 5-7 лет, в некоторых случаях - до 10 лет. Максимальная сумма кредита составляет 150-200 млн грн. Хотя для определенных заемщиков банки могут сделать исключение, особенно если речь идет о строительстве крупного объекта или реализации масштабного проекта с привлечением дополнительных инвестиций. Следовательно, решение об объеме кредита обычно принимается индивидуально.

Инвесткредиты предусматривают обязательное участие заемщика на собственные средства: обычно речь идет о первоначальном взносе в размере 20-30% стоимости проекта. Таким образом, банк минимизирует свои риски, да и клиент тоже в выигрыше — кредитная нагрузка на него уменьшается. Процентные ставки колеблются в пределах от 10-11% до 17-18% годовых.

Как и в случае с суммой кредита, многое зависит от заемщика и того проекта, в который он собирается вкладывать деньги. Кстати, интересный нюанс: некоторые банки готовы снизить процентную ставку на 1-3 в. п., если среди его партнеров есть иностранные инвесторы. То есть, банк расценивает участие нерезидентов как дополнительную гарантию надежности заемщика. Но в любом случае при оформлении ссуды не обойтись без залога, банки относятся к этому вопросу особенно тщательно. Для залога подойдут ликвидные активы: недвижимость, оборудование, транспортные средства и спецтехника. Кроме того, банки требуют от клиента предоставить подробный бизнес-план — с расчетом рентабельности, денежного потока, сроков окупаемости инвестиций. Также важны финансовые показатели компании: выручка, прибыль, кредитная история. Если бизнес-план окажется неубедительным, а заемщик не сумеет подтвердить свою финансовую устойчивость, то положительного решения по кредиту не будет.

Корпоративные карты эволюционируют от инструмента контроля затрат до полноценного элемента бизнес-экосистемы. Наиболее востребованными сегодня возможности оперативной экономии: партнерские скидки, специальные предложения на топливо, логистику, оборудование или цифровые сервисы. Для предпринимателей важно извлекать выгоду здесь и сейчас, а не в виде отложенных бонусов. Поэтому банки активно развивают партнерские платформы, объединяющие крупные компании вокруг поддержки малого бизнеса, такие как Business GO — первая в Украине платформа, объединяющая крупные компании вокруг одной цели — поддержки украинского предпринимательства и МСБ. Такая модель изменяет логику рынка: от классической конкуренции до сотрудничества и взаимоподдержки. В данной конструкции банк выступает интегратором сервисов и данных, помогая бизнесмену улучшать издержки, увеличивать ликвидность и быстрее масштабировать бизнес. Это создает долгосрочную лояльность клиентов и в то же время стимулирует развитие всего сектора МСБ. Евгений Заиграев член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МПБ

Акцент на надежности заемщиков и минимизация рисков

Кредитование бизнеса в Украине в текущих условиях имеет ряд особенностей, связанных с нестабильной макроэкономической ситуацией и боевыми действиями. Банки учитывают повышенные военные и политические риски, что отражается в более тщательной оценке заемщиков и проектов, особенно находящихся вблизи зоны боевых действий, могут оказаться под угрозой обстрелов (энергетика, промышленность) или зависят от нестабильных логистических цепей.

Принимая решение о крупных кредитах, банки нередко прибегают к гибридному финансированию: комбинируют рыночные займы с льготными госпрограммами и международными гарантиями от таких структур, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Международная финансовая корпорация (МФК). Банк таким образом подстраховывает себя от невозврата долга, а клиент получает более приемлемые условия по кредиту.

В общем, кредитование корпоративного сектора, особенно с инвестиционной составляющей, становится более гибким и персонализированным. Банки учитывают отраслевую специфику, масштабы и перспективность проектов, обращают особое внимание на участие иностранных инвесторов и наличие реального ликвидного обеспечения, что позволяет минимизировать потенциальные риски и одновременно предоставлять бизнесу доступ к финансированию.