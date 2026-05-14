- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Коммерческое предложение: как меняется кредитование для бизнеса
Банки фиксируют рост спроса бизнеса на кредиты. При этом фокус смещается от льготных программ с государственной поддержкой к комбинированным решениям на рыночных условиях.
Кредитование бизнеса продолжает возобновляться. Важно, что спрос растет не только и не столько на льготные кредиты по таким программам, как "5-7-9", которая реализуется при участии государства, но и на ссуды по ставкам коммерческих банков.
По данным Национального банка, за 2025 год чистые гривневые корпоративные кредиты выросли на 20,6%. В частности, гривневые кредиты, выданные малому бизнесу, увеличились за год на 22,1%, а их доля в гривневом корпоративном кредитном портфеле банков превысила 60,2%.
Активнее всего пользуются банковскими кредитами торговля, АПК, пищевая промышленность, машиностроение, а также логистика и энергетика. Если смотреть на структуру кредитного бизнес-портфеля по срокам, то преобладают ссуды на срок от 1 до 5 лет — их доля составляет примерно 49%, доля краткосрочных кредитов на срок до 1 года — 38%, а доля долгих кредитов на срок от 5 лет — 13%. Хотя заемщики по-прежнему осторожны и, прежде всего, заинтересованы в финансировании текущих потребностей и ликвидности.
Однако банки отмечают постепенное возрастание спроса бизнеса на кредиты именно с инвестиционной составляющей. В частности, за 2025 год чистые гривневые ссуды со сроком погашения свыше 3 лет выросли на более чем 58%.
Как отмечает НБУ, такая тенденция связана с улучшением условий кредитования и снижением кредитных ставок, что стимулирует рост кредитования. В начале 2026 г. средние процентные ставки по гривневым кредитам бизнеса находились в диапазоне от 12% до 19% годовых. А с учетом того, что Нацбанк начал снижать учетную ставку, можно ожидать дальнейшего удешевления банковских займов.
Оборотный капитал и управление ликвидностью
Одним из наиболее востребованных банковских продуктов являются кредиты на пополнение оборотного капитала, обычно выдаваемые в виде кредитных линий. Особенность состоит в том, что заемщик может в рамках кредитного лимита использовать лишь часть суммы. Скажем, 1 млн. грн. при общем лимите в 10 млн. грн. При этом проценты начисляются только на использованную сумму, а не на весь лимит сразу, что удешевляет стоимость ссуды.
Срок кредитных линий составляет от 12 до 36 месяцев, максимальный объем (предел) – от 50-100 тыс. грн для мелких заемщиков (предпринимателей) до 50-100 млн грн для крупных компаний. Ставки колеблются от 15 до 23% годовых и существенно зависят от суммы, которую хочет получить заемщик, срока, на который заключается кредитный договор, и залога, который может предоставить клиент. Кстати, иногда кредитная ставка привязана к UIRD – индексу стоимости депозитов физлиц. В таком случае банк устанавливает ставку из двух компонентов: UIRD на 3 месяца (это примерно 13%) и маржи в пределах 3-7 в. п. Иногда есть комиссия за выдачу кредита на уровне 0,5-1% от суммы или фиксированная плата в размере 500-1000 грн.
В качестве залога банки принимают товары в обращение, недвижимость, оборудование и транспортные средства, средства на депозитных счетах клиента. Реже залог может быть дебиторская задолженность, а также поручительство и гарантии (например, со стороны владельцев бизнеса).
Деньги на развитие и большие проекты
Инвестиционные кредиты банки предоставляют на разные цели, связанные с развитием бизнеса. Это может быть приобретение оборудования, реконструкция или строительство объектов, расширение производства, энергомодернизация и т.д. В отличие от кредитной линии, заемщик получает всю сумму средств по договору единовременно, а затем возвращает ее в течение оговоренного срока. Погашение может производиться равными платежами ежемесячно или с учетом сезонности бизнеса.
Ссуду можно взять по меньшей мере на 2-3 года, максимум - на 5-7 лет, в некоторых случаях - до 10 лет. Максимальная сумма кредита составляет 150-200 млн грн. Хотя для определенных заемщиков банки могут сделать исключение, особенно если речь идет о строительстве крупного объекта или реализации масштабного проекта с привлечением дополнительных инвестиций. Следовательно, решение об объеме кредита обычно принимается индивидуально.
Инвесткредиты предусматривают обязательное участие заемщика на собственные средства: обычно речь идет о первоначальном взносе в размере 20-30% стоимости проекта. Таким образом, банк минимизирует свои риски, да и клиент тоже в выигрыше — кредитная нагрузка на него уменьшается. Процентные ставки колеблются в пределах от 10-11% до 17-18% годовых.
Как и в случае с суммой кредита, многое зависит от заемщика и того проекта, в который он собирается вкладывать деньги. Кстати, интересный нюанс: некоторые банки готовы снизить процентную ставку на 1-3 в. п., если среди его партнеров есть иностранные инвесторы. То есть, банк расценивает участие нерезидентов как дополнительную гарантию надежности заемщика. Но в любом случае при оформлении ссуды не обойтись без залога, банки относятся к этому вопросу особенно тщательно. Для залога подойдут ликвидные активы: недвижимость, оборудование, транспортные средства и спецтехника. Кроме того, банки требуют от клиента предоставить подробный бизнес-план — с расчетом рентабельности, денежного потока, сроков окупаемости инвестиций. Также важны финансовые показатели компании: выручка, прибыль, кредитная история. Если бизнес-план окажется неубедительным, а заемщик не сумеет подтвердить свою финансовую устойчивость, то положительного решения по кредиту не будет.
Акцент на надежности заемщиков и минимизация рисков
Кредитование бизнеса в Украине в текущих условиях имеет ряд особенностей, связанных с нестабильной макроэкономической ситуацией и боевыми действиями. Банки учитывают повышенные военные и политические риски, что отражается в более тщательной оценке заемщиков и проектов, особенно находящихся вблизи зоны боевых действий, могут оказаться под угрозой обстрелов (энергетика, промышленность) или зависят от нестабильных логистических цепей.
Принимая решение о крупных кредитах, банки нередко прибегают к гибридному финансированию: комбинируют рыночные займы с льготными госпрограммами и международными гарантиями от таких структур, как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) или Международная финансовая корпорация (МФК). Банк таким образом подстраховывает себя от невозврата долга, а клиент получает более приемлемые условия по кредиту.
В общем, кредитование корпоративного сектора, особенно с инвестиционной составляющей, становится более гибким и персонализированным. Банки учитывают отраслевую специфику, масштабы и перспективность проектов, обращают особое внимание на участие иностранных инвесторов и наличие реального ликвидного обеспечения, что позволяет минимизировать потенциальные риски и одновременно предоставлять бизнесу доступ к финансированию.