Комерційна пропозиція: як змінюється кредитування для бізнесу

Банки фіксують зростання попиту бізнесу на кредити. При цьому фокус зміщується від пільгових програм з державною підтримкою до комбінованих рішень на ринкових умовах.

Кредитування бізнесу продовжує відновлюватись. Важливо, що попит зростає не тільки і не стільки на пільгові кредити за такими програмами, як "5-7-9", яка реалізується за участі держави, а й на позики за ставками комерційних банків.

За даними Національного банку, за 2025 рік чисті гривневі корпоративні кредити зросли на 20,6%. Зокрема, гривневі кредити, видані малому бізнесу, збільшилися за рік на 22,1%, а їхня частка у гривневому корпоративному кредитному портфелі банків перевищила 60,2%.

Найактивніше користуються банківськими кредитами торгівля, АПК, харчова промисловість, машинобудування, а також логістика та енергетика. Якщо дивитися на структуру кредитного бізнес-портфеля за строками, то переважають позики терміном від 1 до 5 років — їхня частка становить приблизно 49%, частка короткострокових кредитів терміном до 1 року — 38%, а частка довгих кредитів терміном від 5 років — 13%. Хоча позичальники, як і раніше, обережні і насамперед зацікавлені у фінансуванні поточних потреб та ліквідності.

Проте банки відзначають поступове зростання попиту бізнесу на кредити саме з інвестиційною складовою. Зокрема, за 2025 рік чисті гривневі позики зі строком погашення понад 3 роки зросли на більш ніж 58%.

Як зазначає НБУ, така тенденція пов’язана з покращенням умов кредитування та зниженням кредитних ставок, що стимулює зростання кредитування. На початку 2026 року середні відсоткові ставки за гривневими кредитами бізнесу перебували у діапазоні від 12% до 19% річних. А з урахуванням того, що Нацбанк почав знижувати облікову ставку, можна очікувати на подальше здешевлення банківських позик.

Попит на інвестиційні кредити у 2025 році зріс. Сьогодні бізнес не чекає закінчення повномасштабного вторгнення, а інвестує та розвивається у поточних реаліях. Особливо високий попит спостерігається в аграрному секторі, переробній промисловості, FMCG, енергетиці, інфраструктурі, де реалізуються проєкти модернізації та розширення. При залученні коштів підприємства користуються, зокрема, державними програмами, як-от "5-7-9", де кількість інвестиційних кредитів також зростає. ПУМБ допомагає бізнесу відновлювати виробництво, інвестувати та розширюватися. Стійкість та прогнозованість фінансових рішень забезпечуються завдяки релевантній кредитній політиці щодо стратегічних моделей розвитку бізнесу. Команди фахівців ПУМБ мають сильну експертизу в агро, енергетиці, металургії, логістиці, ритейлі, дистрибуції та машинобудуванні. Ми не просто кредитуємо, ми розуміємо бізнес-моделі клієнтів, працюємо прозоро та будуємо довгострокові партнерства, часто на десятки років. І це напряму позначається на темпах зростання кредитного портфеля: у 2025 році ПУМБ продемонстрував найвищі темпи на ринку — 37%. Сергій Черненко голова правління ПУМБ

Оборотний капітал та управління ліквідністю

Одним із найбільш затребуваних банківських продуктів є кредити на поповнення оборотного капіталу, які зазвичай видаються у вигляді кредитних ліній. Особливість у тому, що позичальник може у межах кредитного ліміту використовувати лише частину суми. Скажімо, 1 млн грн за загального ліміту в 10 млн грн. При цьому відсотки нараховуються лише на використану суму, а не на весь ліміт одразу, що здешевлює вартість позики.

Строк кредитних ліній становить від 12 до 36 місяців, максимальний обсяг (ліміт) — від 50-100 тис. грн для дрібних позичальників (підприємців) до 50-100 млн грн для великих компаній. Ставки коливаються від 15% до 23% річних і суттєво залежать від суми, яку хоче отримати позичальник, терміну, на який укладається кредитний договір, та застави, яку може надати клієнт. До речі, іноді кредитна ставка прив’язана до UIRD — індексу вартості депозитів фізосіб. У такому разі банк встановлює ставку з двох компонентів: UIRD на 3 місяці (це приблизно 13%) і маржі у межах 3-7 в. п. Іноді є комісія за видачу кредиту на рівні 0,5-1% суми або фіксована плата у розмірі 500-1000 грн.

Як заставу банки приймають товари в обігу, нерухомість, обладнання та транспортні засоби, кошти на депозитних рахунках клієнта. Рідше заставою може бути дебіторська заборгованість, а також порука та гарантії (наприклад, з боку власників бізнесу).

У 2025 році кредитний портфель банку зріс на 10,5 млрд грн, приблизно третину цього приросту забезпечили інвестиційні кредити різного рівня складності. Це відображає нашу стратегію бути надійним фінансовим партнером для бізнесу та підтримувати довгостроковий розвиток клієнтів. Попит на інвестиційне фінансування залишається стабільно високим. "Південний" зосереджується на проєктах, що створюють додану вартість, підвищують ефективність бізнесу та допомагають компаніям виходити на нові внутрішні й зовнішні ринки. Найактивніше ми підтримуємо проєкти у харчовій промисловості (модернізація, перероблення, експортна сертифікація), агросекторі (техніка, зберігання, перероблення, вертикальна інтеграція), логістиці та інфраструктурі (склади, термінали), а також у промисловому розвитку (капітальні інвестиції, автоматизація, енергоефективність). Банк працює з проєктним фінансуванням, CAPEX-кредитами та "зеленими" кредитами, надаючи перевагу проєктам, що створюють робочі місця, мають позитивні грошові потоки та відповідають принципам екологічної і соціальної відповідальності. Андрій Букін заступник голови правління банку "Південний"

Гроші на розвиток та великі проєкти

Інвестиційні кредити банки надають на різні цілі, пов’язані з розвитком бізнесу. Це може бути придбання обладнання, реконструкція чи будівництво об’єктів, розширення виробництва, енергомодернізація тощо. На відміну від кредитної лінії, позичальник отримує всю суму коштів за договором одноразово, а потім повертає її протягом обумовленого терміну. Погашення може здійснюватись рівними платежами щомісяця або з урахуванням сезонності бізнесу.

Позику можна взяти щонайменше на 2-3 роки, щонайбільше — на 5-7 років, у деяких випадках — до 10 років. Максимальна сума кредиту сягає 150-200 млн грн. Хоча для певних позичальників банки можуть зробити виняток, особливо якщо йдеться про будівництво великого об’єкта або реалізацію масштабного проєкту із залученням додаткових інвестицій. Отже, рішення про обсяг кредиту зазвичай ухвалюється індивідуально.

Інвесткредити передбачають обов’язкову участь позичальника власними коштами: зазвичай йдеться про початковий внесок у розмірі 20-30% вартості проєкту. Таким чином банк мінімізує свої ризики, та й клієнт теж у виграші — кредитне навантаження на нього зменшується. Відсоткові ставки коливаються у межах від 10-11% до 17-18% річних.

Як і у випадку із сумою кредиту, багато залежить від позичальника і того проєкту, в який він збирається вкладати гроші. До речі, цікавий нюанс: деякі банки готові знизити відсоткову ставку на 1-3 в. п., якщо серед його партнерів є іноземні інвестори. Тобто банк розцінює участь нерезидентів як додаткову гарантію надійності позичальника. Але у будь-якому разі під час оформлення позики не обійтися без застави, банки ставляться до цього питання особливо прискіпливо. Для застави підійдуть лише ліквідні активи: нерухомість, обладнання, транспортні засоби та спецтехніка. Окрім цього, банки вимагають від клієнта надати докладний бізнес-план — з розрахунком рентабельності, грошового потоку, термінів окупності інвестицій. Також важливими є фінансові показники компанії: виручка, прибуток, кредитна історія. Якщо бізнес-план виявиться непереконливим, а позичальник не зможе підтвердити свою фінансову стійкість, то позитивного рішення за кредитом не буде.

Корпоративні картки еволюціонують від інструмента контролю витрат до повноцінного елемента бізнес-екосистеми. Найбільш затребуваними сьогодні є можливості оперативної економії: партнерські знижки, спеціальні пропозиції на паливо, логістику, обладнання чи цифрові сервіси. Для підприємців важливо отримувати вигоду тут і тепер, а не у вигляді відкладених бонусів. Тому банки активно розвивають партнерські платформи, які об’єднують великі компанії навколо підтримки малого бізнесу, як-от Business GO — перша в Україні платформа, що об’єднує великі компанії навколо однієї мети — підтримки українського підприємництва та МСБ. Така модель змінює логіку ринку: від класичної конкуренції до співпраці та взаємопідтримки. У цій конструкції банк виступає інтегратором сервісів і даних, допомагаючи підприємцю оптимізовувати витрати, підвищувати ліквідність і швидше масштабувати бізнес. Це створює довгострокову лояльність клієнтів і водночас стимулює розвиток усього сектору МСБ. Євген Заіграєв член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ

Акцент на надійності позичальників та мінімізація ризиків

Кредитування бізнесу в Україні у поточних умовах має низку особливостей, які пов’язані з нестабільною макроекономічною ситуацією та бойовими діями. Банки враховують підвищені воєнні та політичні ризики, що відображається у більш ретельному оцінюванні позичальників та проєктів, особливо тих, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть опинитися під загрозою обстрілів (енергетика, промисловість) або залежать від нестабільних логістичних ланцюгів.

Ухвалюючи рішення щодо великих кредитів, банки нерідко вдаються до гібридного фінансування: комбінують ринкові позики з пільговими держпрограмами та міжнародними гарантіями від таких структур, як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) чи Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Банк у такий спосіб підстраховує себе від неповернення боргу, а клієнт отримує більш прийнятні умови за кредитом.

Загалом кредитування корпоративного сектору, особливо з інвестиційною складовою, стає більш гнучким та персоналізованим. Банки враховують галузеву специфіку, масштаби та перспективність проєктів, звертають особливу увагу на участь іноземних інвесторів та наявність реального ліквідного забезпечення, що дозволяє мінімізувати потенційні ризики та одночасно надавати бізнесу доступ до фінансування.