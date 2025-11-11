Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,96

--0,02

EUR

48,54

+0,04

Наличный курс:

USD

42,10

42,01

EUR

48,95

48,79

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские оборонные производители получили почти 5 млрд грн льготных кредитов в год

оборона
Льготное кредитование поддержало оборонпром на 5 млрд грн / Минобороны

За год действия программы льготного кредитования украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили 80 кредитов на сумму около 5 млрд грн для поддержки и расширения производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Льготные кредиты для оборонных предприятий

Дополнительно согласовано к выдаче еще 16 кредитов на почти 700 млн грн. Еще 52 заявки на сумму более 4 млрд грн находятся в процессе рассмотрения и оценки.

"Это действенный инструмент поддержки, который помогает нашим производителям быстрее масштабироваться и переходить от разработки к серийному производству. Государство создает условия, чтобы сектор ОПК бесперебойно выполнял две важные задачи - обеспечивал больше украинского вооружения для Сил безопасности и обороны и формировал постоянную оборонную экономику", - отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Гвозда.

Программа доступного кредитования для украинских производителей из сферы ОПК реализуется Министерством обороны совместно с Министерством финансов, Фондом развития предпринимательства и украинскими банками как инструмент поддержки критически важных для экономики и обороноспособности предприятий.

Производители частного оборонного сектора, нуждающиеся в дополнительном оборотном капитале для развития и масштабирования производства, могут рассчитывать на поддержку государства. В частности:

  • до 100 млн грн на пополнение оборотных средств сроком до 3 лет;
  • до 500 млн грн на реализацию инвестиционных проектов сроком до 5 лет.

Стоимость кредита для предприятий ОПК фиксируется на уровне 5% годовых, тогда как остальную процентную ставку компенсирует государство.

Кредитные средства можно использовать для модернизации производственных мощностей, закупки оборудования и комплектующих, расширения деятельности предприятия, а также для поддержки разработки новых видов вооружения и запуска в серийное производство.

Чтобы получить финансирование, производителю нужно обратиться в один из банков-партнеров программы. В настоящее время в нее вовлечены пять банков, которые отвечают требованиям безопасности и работают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса к 2026 году может составить 60 миллиардов долларов, из которых более 35 миллиардов будет приходиться на производство дальнобойных средств поражения.

Автор:
Ольга Опенько