Українські оборонні виробники отримали майже 5 млрд грн пільгових кредитів за рік

За рік дії програми пільгового кредитування українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на суму майже 5 млрд грн для підтримки та розширення виробництва.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Пільгові кредити для оборонних підприємств

Наразі додатково погоджено до видачі ще 16 кредитів на майже 700 млн грн. Ще 52 заявки на суму понад 4 млрд грн перебувають у процесі розгляду та оцінки.

"Це дієвий інструмент підтримки, який допомагає нашим виробникам швидше масштабуватися й переходити від розробки до серійного виробництва. Держава створює умови, щоб сектор ОПК безперебійно виконував два важливі завдання – забезпечував більше українського озброєння для Сил безпеки й оборони та формував сталу оборонну економіку", – зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Програма доступного кредитування для українських виробників зі сфери ОПК реалізується Міністерством оборони спільно з Міністерством фінансів, Фондом розвитку підприємництва та українськими банками як інструмент підтримки критично важливих для економіки та обороноздатності підприємств.

Виробники приватного оборонного сектору, які потребують додаткового обігового капіталу для розвитку та масштабування виробництва, можуть розраховувати на підтримку держави. Зокрема:

до 100 млн грн на поповнення оборотних коштів строком до 3 років;

до 500 млн грн на реалізацію інвестиційних проєктів строком до 5 років.

Вартість кредиту для підприємств ОПК фіксується на рівні 5% річних, тоді як решту відсоткової ставки компенсує держава.

Кредитні кошти можна використати для модернізації виробничих потужностей, закупівлі обладнання та комплектуючих, розширення діяльності підприємства, а також для підтримки розробки нових видів озброєння та запуску їх у серійне виробництво.

Щоб отримати фінансування, виробнику потрібно звернутися до одного з банків-партнерів програми. Наразі до неї долучені п’ять банків, які відповідають вимогам безпеки та працюють із підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, потенціал українського оборонно-промислового комплексу до 2026 року може сягнути 60 мільярдів доларів, з яких понад 35 мільярдів припадатиме на виробництво далекобійних засобів ураження.