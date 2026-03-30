Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,84

--0,05

EUR

50,49

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,95

43,80

EUR

50,99

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові склади на Львіщині: Dragon Capital Томаша Фіали будує другу чергу M10 Lviv Industrial Park

M10 Lviv Industrial Park
M10 Lviv Industrial Park розширюється: будується друга черга / Фото: Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital розпочала будівництво другої черги індустріального парку M10 Lviv Industrial Park. Цей етап передбачає зведення складських та виробничих приміщень класу А загальною площею 22 000 кв. м на ділянці 3,63 га.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Об’єкт розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2 поруч із міжнародною трасою М10. Відстань до пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею становить 60 км.

M10LvivIndustrialPark, склади

Перша черга парку площею 14 400 кв. м була введена в експлуатацію у лютому 2024 року і наразі повністю функціонує.

Андрій Бринзило, СEO напрямку індустріальних парків Dragon Capital, зазначає: "Попит на якісні складські та виробничі приміщення в Україні зростає, незважаючи на бойові дії, зокрема з боку компаній, які релокують бізнес. Запуск другої черги М10 дозволить запропонувати ринку нові можливості для розвитку".

Проєкт реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine Investment Fund (Norfund), які володіють 35% та 30% проєкту відповідно. Безпеку інвестицій підтримує Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA), яке у 2023 році надало гарантію на ризики воєнних дій терміном на 10 років.

Щодо планів компанії, Андрій Бринзило додає: "Крім цього уже діючого проєкту ми працюємо над відновленням реалізації двох інших проєктів індустріальних парків у Київській області, про що окремо оголосимо найближчим часом."

Управління об’єктом здійснює Dragon Capital Property Management. На сьогодні у портфелі керуючої компанії перебуває 25 об’єктів комерційної нерухомості загальною площею понад 570 000 кв. м.

Про Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг. Була заснована у 2000 році з ініціативи Томаша Фіали. Компанія має досвід прямих інвестицій у провідні українські компанії, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Наразі Dragon Capital має два проєкти індустріальних парків в своєму портфелі: M10 Lviv Industrial Park у Львові загальною площею 140 000 кв. м та E40 Industrial Park під Києвом площею 200 000 кв. м. 

Нагадаємо, компанія Power One (ТОВ "Пауер 1"), яка є спільним проєктом колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького, Андрія Немировського та Dragon Capital Томаша Фіали, отримала ліцензію на виробництво електроенергії.

Автор:
Тетяна Ковальчук