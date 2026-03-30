Нові склади на Львіщині: Dragon Capital Томаша Фіали будує другу чергу M10 Lviv Industrial Park

Інвестиційна компанія Dragon Capital розпочала будівництво другої черги індустріального парку M10 Lviv Industrial Park. Цей етап передбачає зведення складських та виробничих приміщень класу А загальною площею 22 000 кв. м на ділянці 3,63 га.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Об’єкт розташований у промисловій зоні Львова Рясне-2 поруч із міжнародною трасою М10. Відстань до пункту пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею становить 60 км.

M10LvivIndustrialPark, склади

Перша черга парку площею 14 400 кв. м була введена в експлуатацію у лютому 2024 року і наразі повністю функціонує.

Андрій Бринзило, СEO напрямку індустріальних парків Dragon Capital, зазначає: "Попит на якісні складські та виробничі приміщення в Україні зростає, незважаючи на бойові дії, зокрема з боку компаній, які релокують бізнес. Запуск другої черги М10 дозволить запропонувати ринку нові можливості для розвитку".

Проєкт реалізується спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine Investment Fund (Norfund), які володіють 35% та 30% проєкту відповідно. Безпеку інвестицій підтримує Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA), яке у 2023 році надало гарантію на ризики воєнних дій терміном на 10 років.

Щодо планів компанії, Андрій Бринзило додає: "Крім цього уже діючого проєкту ми працюємо над відновленням реалізації двох інших проєктів індустріальних парків у Київській області, про що окремо оголосимо найближчим часом."

Управління об’єктом здійснює Dragon Capital Property Management. На сьогодні у портфелі керуючої компанії перебуває 25 об’єктів комерційної нерухомості загальною площею понад 570 000 кв. м.

Про Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, що працює у сфері інвестицій та фінансових послуг. Була заснована у 2000 році з ініціативи Томаша Фіали. Компанія має досвід прямих інвестицій у провідні українські компанії, а також у знакові проєкти житлової та комерційної нерухомості.

Наразі Dragon Capital має два проєкти індустріальних парків в своєму портфелі: M10 Lviv Industrial Park у Львові загальною площею 140 000 кв. м та E40 Industrial Park під Києвом площею 200 000 кв. м.

