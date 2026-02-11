Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Компанія колишнього керівника "Укренерго" та Томаша Фіали вироблятиме електроенергію

лінії електропередач
Проєкт Томаша Фіали та Володимира Кудрицького отримав ліцензію на виробництво електроенергії / Depositphotos

Компанія Power One (ТОВ "Пауер 1"), яка є спільним проєктом колишнього очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького, Андрія Немировського та Dragon Capital Томаша Фіали, отримала ліцензію на виробництво електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що відповідне рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг  (НКРЕКП)  прийняла 10 лютого.

Очікується, що енергокомплекс об’єднає газопоршневі установки (36,8 МВт) та системи накопичення енергії (31,5 МВт).

Про Power One

Раніше повідомлялося, що власник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала та колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький запускають енергетичну компанію Power One, яка, як планувалось, до кінця 2025 року побудує 60 МВт розподіленої генерації.

За словами Кудрицького 1 МВт будівництва нових потужностей обходитиметься в €600-700 тис.

При цьому Фіала додав, що його компанія Dragon Capital на першому етапі інвестує $30 млн, половину з цих коштів вже витрачено на купівлю земельних ділянок та обладнання. А кредитні кошти становитимуть 60-70% інвестицій.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив 22,3 мільйона євро надав позику приватній українській енергетичній компанії Power One для фінансування будівництва нових генеруючих потужностей та систем акумуляторного накопичення енергії (BESS).

Автор:
Світлана Манько